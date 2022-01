Conclusa la riqualificazione della palestra del Mazzini Est: investimento pari a 120 mila euro. - Genova 24

Chiavari. “Con questi lavori portiamo a compimento il restyling complessivo delle Mazzini Est ed Ovest, un polo scolastico totalmente sicuro, moderno e rinnovato dal punto di vista termico ed energetico”

Con una nota stampa il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig e il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba raccontano i lavori terminati presso la palestra attigua alla scuola.

“Gli interventi hanno interessato la riverniciatura della facciata esterna con colorazioni analoghe all’intero edificio, la manutenzione del calcestruzzo ammalorato, il restauro delle porte finestre in legno, l’installazione di nuovi serramenti e un manto impermeabilizzante. Il nostro impegno per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle scuole cittadine è evidente e tangibile, opere concrete per il futuro dei ragazzi”.