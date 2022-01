Comunali Genova, siluro social sul candidato in pectore del Pd: siede nel cda della Superba - Genova 24

Genova. Nei giorni – convulsi da un lato e immobili dall’altro – nei quali centrosinistra e M5s stanno cercando di trovare la quadra su composizione dell’alleanza e nome del candidato che sfiderà alle comunali il sindaco in carica, Marco Bucci, un post pubblicato su Facebook e circolato sulle chat “politiche” di mezza città ha dato l’idea di quanto la strada della condivisione sia molto in salita e come il Pd genovese, che finora ha cercato di mantenere una regia “inclusiva e dialogante” con le 17 sigle che compongono la coalizione, oggi si trovi con uno dei suoi nomi di riferimento “bruciato”, o quasi.

Il nome a rischio è quello di Ariel Dello Strologo, presidente della comunità ebraica genovese, avvocato, già presidente della Porto antico e con incarichi in diverse società. Dello Strologo era già stato indicato come nome possibile alle ultime elezioni regionali ma poi la coalizione scelse di dirigersi su Ferruccio Sansa, sconfitto dal riconfermato presidente Toti.

Tra le società in cui Dello Strologo riveste un ruolo di responsabilità c’è anche la Superba. L’avvocato ne è consigliere di amministrazione come viene raccontato nel post Facebook di Riccardo Degl’innocenti, ex portuale, area Calp e sinistra, spirito critico e osservatore della politica locale. E’ lui a mettere in guardia sull’opportunità che il candidato della coalizione anti-Bucci sia qualcuno che siede nel cda di una delle due aziende al centro del discusso dislocamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena. Forse uno dei pochi temi che, peraltro, erano riusciti a tenere uniti su una sola posizione centrosinistra e M5s.

Il post dice il vero e anche per questo inizia a circolare in diversi ambienti, politici e mediatici, forse con l’aiutino di chi preferirebbe altri nomi. Ma “non è una fake news”, per citare l’autore del contenuto: Ariel Dello Strologo a oggi risulta a tutti gli effetti consigliere d’amministrazione della Superba. E questo potrebbe essere un problema tanto che sembra che pure Marco Bucci fosse pronto a tirare fuori questa carta dal mazzo, se fosse stato necessario, in campagna elettorale. Proprio oggi i due, Bucci e Dello Strologo, si sono incontrati davanti alla Sinanoga di via Bertora per la cerimonia di posa di quattro pietre d’inciampo in vista del giorno della memoria.

Ma tornando al dossier, va detto che il nome di Dello Strologo è (era?) uno dei papabili ma lontano dall’essere quello del candidato definitivo, anzi. E va detto che, nel caso lo diventasse, potrebbe scegliere di dimettersi da quel cda. Ma va anche detto che se finora Dello Strologo aveva mantenuto un profilo basso sulla scena della corsa elettorale, e riserve sull’accettare le proposte, era per evitare di finire in un tritacarne mediatico. Sforzo inutile, a quanto pare.

Dai partiti bocche cucite sulla vicenda, almeno ufficialmente. Ma l’impressione è che oltre a un certo imbarazzo si stiano facendo più avanti sentimenti di rabbia, frustrazione e preoccupazione. Perché, a questo punto, lo stesso trattamento riservato a Dello Strologo, potrebbe presto essere utilizzato per bombardare altri possibili candidati, dall’avvocato Biolé ai sindacalisti Bosco e Furlan alle figure di partito come Lodi o Terrile. E in questo modo, sicuramente, non si vincono le elezioni.