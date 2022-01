Comunali Genova, il Psi indica come candidata favorita la sindacalista Annamaria Furlan - Genova 24

Genova. Il Psi locale si inserisce nel dibattito sulla ricerca del candidato del centrosinistra alle elezioni comunali genovesi e suggerisce di puntare sulla segretaria nazionale della Cisl, Annamaria Furlan. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Ubaldo Santi, responsabile enti locali area metropolitana Psi e consigliere comunale, Corrado Oppedisano, segretario regionale e Riccardo Oliva, segretario provinciale Psi.

“In previsione del prossimo impegno elettorale, dove le forze di centro sinistra e quelle progressiste, sfideranno il centro destra in un confronto serrato e senza esclusione di colpi, con la consapevolezza di potere vincere, il Partito Socialista Italiano, quale membro della coalizione di centro sinistra,comprende perfettamente che un buon programma per la città, farà la differenza, ma di sicuro la buona scelta del candidato che dovrà realizzare quel programma, sarà il fattore decisivo.

Noi riteniamo che ci voglia una figura con forte sensibilità sociale ed economica, un senso profondo delle istituzioni e del decentramento e che non abbia vulnerabilità che possano prestare il fianco ad attacchi strumentali, quindi un soggetto che sia in assenza di conflitti di interesse, formali e sostanziali, rispetto alle decisioni da intraprendere ed ai comportamenti da tenere, coerenti con il programma presentato. E’nostro forte convincimento che il soggetto da noi indicato, Anna Maria Furlan, sia inattaccabile, altri candidati che non presentassero questa caratteristica, darebbero un vantaggio ingiustificato al centrodestra, un regalo inatteso per consegnargli la vittoria e con buona probabilità, già al primo turno.

Noi Socialisti crediamo che la nostra coalizione, composta da tutte le forze progressiste, abbia la forza per vincere e pertanto, che debba essere consapevole dei rischi che correrebbe, con un candidato attaccabile da subito ed assai vulnerabile, sotto gli aspetti precedentemente elencati.

Inoltre una scelta sbagliata ci lascerebbe il dubbio che fossero prevalse, anche a sinistra ed in certi luoghi della sinistra, logiche trasversali e consociative, che hanno fatto così tanto male alla nostra città, scelta che , nel caso, sarebbe sicuramente perdente e così si lascerebbe intendere che, una sconfitta “pilotata”, non sarebbe per alcuni, così sgradita, per non creare terremoti, in ordine a decisioni che, magari su quei tavoli trasversali, siano già state prese anzitempo, come per esempio il trasferimento dei depositi chimici ed altre ancora, assunte da questa amministrazione su molti temi, siano essi connessi alle infrastrutture, piuttosto che alla grande distribuzione od alle speculazioni immobiliari che fanno capolino qua e là, oppure infine, alla gattopardesca cessione di aree cittadine, consegnate con atto di imperio, per farne parcheggi per camion.

Per noi è essenziale sgomberare queste ombre, la nostra precisa e convinta scelta, rappresenta una vera rivoluzione rispetto al passato, un cambio di rotta senza sconti rispetto al cd “sistema città” e siamo convinti che se si vincerà, inizierà sul serio una nuova era politica ed amministrativa, dove le parole “decentramento”, “sociale” e “green economy”, saranno concreti obiettivi a cui indirizzare la politica della città e non un mero pretesto per mistificare decisioni palesemente in contrasto con queste finalità, come ha fatto e sta facendo, invece, questa maggioranza acefala ed etero diretta, da un reggente pro tempore.

Non possiamo rischiare una sconfitta praticamente “a tavolino”, perché così sarebbe, se non dessimo garanzie di assoluta linearità nella assunzione responsabile di posizioni non negoziabili, come quelle che riguardano la salute la sicurezza degli abitanti della nostra città, una scelta sbagliata del candidato sarebbe imperdonabile.

Per questo noi Socialisti sosteniamo una candidatura, quella di Anna Maria Furlan, che, alla prova del fuoco, è sicuramente in grado di affrontare l’avversario senza punti deboli, ma con una grinta vincente ed uno stile di leadership pienamente libero di esprimersi”,