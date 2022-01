Comunali Genova, è Dello Strologo l'anti Bucci? Giallorossi vicini al candidato ma tra rumors e forzature - Genova 24

Genova. Se qualcuno non lo avesse ancora capito, Ariel Dello Strologo, avvocato genovese e presidente della comunità ebraica, è l’ipotesi sempre più accreditata per rappresentare il candidato che sfiderà l’uscente sindaco Marco Bucci alle prossime comunali genovesi. E se tre indizi fanno una prova, recentemente si sono verificati più episodi che hanno fatto intendere come quel nome sia effettivamente sul piatto e pure qualcosa di più.

Il primo indizio è stato la bufera sollevata, quasi ad arte e con tempismo perfetto, sull’incarico di Dello Strologo nel cda della Superba, una delle due aziende coinvolte nel caldissimo tema dei depositi chimici. Un polverone che si è alzato e riabbassato (per ora) dans l’espace d’un matin. Come se il fatto di lanciare la bomba all’aperto, di fatto, l’avesse disinnescata. D’altronde se l’informazione fosse rimasta appannaggio dell’entourage di Bucci, pronto a utilizzarla nel momento più opportuno, sarebbe stato di gran lunga peggio.

Il secondo indizio è la dichiarazione di disponibilità a una candidatura ribadita da Cristina Lodi, consigliera ed ex capogruppo del Pd in consiglio comunale. “Mi rifaccio alla volontà del partito, Dello Strologo è un’ottima figura, ma io ci sono”. Il succo di un comunicato stampa stringato, tautologico rispetto ad altri comunicati e dichiarazioni ma che, nel contesto, sembrerebbe più un tentativo estremo di rimettersi in pista nella consapevolezza che a qualcuno l’idea potrebbe non dispiacere.

Il terzo indizio è la serie di informazioni filtrate nel pomeriggio di oggi, dopo un articolo del SecoloXIX, che parla della candidatura di Dello Strologo come ormai imminente. La pagina facebook GoodmorningGenova, vicina a parte del centrosinistra, e a favore del presidente della comunità ebraica come candidato, ha pubblicato un post in cui va oltre l’ipotesi e rimanda a una sostanziale investitura.

L’ufficialità della cosa però non è stata confermata da alcun esponente di partito. E anzi, la presunta riunione di coalizione annunciata per mercoledì, è nota alla stampa ma non a quelli che dovrebbero essere gli invitati. Ed è a questo punto che quel post, che sta circolando in maniera insistente sui social network, nella bolla “giallorossa”, sta suonando un po’ come una forzatura nel caso qualcuno tentasse di fare un passo indietro rispetto a quella scelta.

Resta il fatto che se c’è chi rema contro o a favore della candidatura di Dello Strologo è perché la possibilità ha una qualche fondatezza. D’altronde gli altri nomi sembrano ormai essere tramontati. Oltre a quello di Cristina Lodi, che resterebbe in gioco nel caso – poco auspicabile per la coalizione – che i giallorossi si sfaldassero, restano quelli di un altro avvocato ed esponente della comunità ebraica, Filippo Biolé, Ivano Bosco, ex segretario della camera del lavoro di Genova e della segretaria della Cisl Annamaria Furlan.

Il quarto indizio è che nessuno fra loro si è detto ufficialmente a disposizione, cosa che invece Dello Strologo ha fatto non più tardi di qualche giorno fa: “Io candidato? Possibile, vediamo cosa succede”. Già, vediamo cosa succede.