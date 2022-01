Comunali, Genova che osa scrive a Cristina Lodi: "Per ora l'unica che ha avanzato una candidatura" - Genova 24

Genova. Con un post su Facebook e una mail l’associazione di sinistra Genova Che Osa, composta principalmente da giovani, si rivolge direttamente a Cristina Lodi, esponente del Pd, “l’unica che ha avanzato direttamente la sua candidatura a sindaca di Genova”.

“È parte di una nostra campagna di pressione in vista delle comunali. Quasi 600 persone hanno firmato una petizione per chiedere ai leader di essere coraggiosi – scrivono da GCO – nelle scorse settimane abbiamo chiesto ai leader del centrosinistra, segretari di partito ma anche consiglieri comunali e regionali, di rispondere a 5 domande chiavein vista delle prossime elezioni comunali”.

“Fare politica vuol dire fare delle scelte. Ed è ora che i leader del centrosinistra siano coraggiosi, schierandosi con nettezza. Per questo chiediamo, prima di tutto a Cristina Lodi, che si è candidata, di rispondere a queste domande”, si legge nella mail.

“Fare politica significa scegliere da che parte stare. Significa sfidare il senso comune; rinunciare a fare proposte scialbe nel tentativo di non scontentare nessuno. A Genova, negli ultimi anni, le disuguaglianze sono cresciute in modo drammatico. Bucci ha scelto di tutelare gli interessi di pochi benestanti, lasciando indietro tutte le altre persone. Ossessionato dalla sicurezza, dall’ordine e dal decoro, Bucci promuove il progetto di una città-sobborgo, dove la vita si svolge sul tragitto casa-supermercato-ufficio, dove succede poco o nulla e si moltiplicano le ordinanze che si accaniscono contro i più poveri. Bucci ha scelto di tagliare milioni di euro alle scuole e li ha spesi per nuove armi, nuove divise, nuove caserme e assurdi gadget tecnologici per la polizia municipale”, prosegue la mail.

“Sconfiggere Bucci e la sua amministrazione è una priorità. Ancora più importante è governare Genova in modo da determinare una diversa direzione per la nostra città. Per questo, chiediamo alle leader e ai leader del centrosinistra di dimostrare una grande ambizione: costruite una coalizione coesa, non una confusa ammucchiata, che si impegni a combattere le diseguaglianze, a garantire opportunità di realizzarsi appieno come cittadine e cittadini a chi oggi è ai margini, a partire da chi è lasciato più indietro: giovani e anziani”, continuano da Genova Che Osa.

“In pochi giorni centinaia di persone hanno firmato la nostra petizione chiedendo a voi, leader del centrosinistra, di essere coraggiosi e schierarvi con chiarezza su alcune priorità fondamentali: lottare contro le diseguaglianze come missione della coalizione; tagliare le spese per la sicurezza e aumentare i fondi per l’istruzione; recuperare degli spazi abbandonati a favore di nuove attività culturali, artistiche, economiche, di condivisione e di aggregazione; sperimentare in città l’eredità per l’autonomia dei giovani”, prosegue la lettera.

“Quasi 600 persone attendono le vostre risposte. In particolare la tua, visto che hai avanzato la tua candidatura a sindaca. Facendolo hai dimostrato ambizione. E, come diceva Gramsci, non può esserci politica senza ambizione. Tuttavia, Gramsci era preoccupato che la politica fosse guidata da “piccole” ambizioni piuttosto che dalle “grandi” ambizioni. Cara Cristina, devi avere grandi ambizioni: schierati per una Genova più eguale e solidale e sii la coerente rappresentante di una sfida collettiva, su queste priorità, che impegni tutta la coalizione”, conclude Stefano Gaggero di Genova che osa.