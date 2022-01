Colpito da un treno nella galleria tra Principe e Brignole: sessantenne in codice rosso al San Martino - Genova 24

Genova. Un uomo di circa sessant’anni è stato portato d’urgenza al San Martino di Genova dopo essere stato recuperato all’interno della galleria ferroviaria che collega Principe con Brignole ferito gravemente dopo essere stato colpito da un treno.

Ancora poco chiara la dinamica: secondo le prime ricostruzioni l’uomo, classe 1959, non sarebbe stato investito sui binari ma colpito da un convoglio in transito. Non sono ancora note le motivazioni della presenza in galleria del sessantenne. Non è esclusa la volontà di un suicidio.

Negli ultimi mesi è il terzo incidente che avviene sui binari: la scorsa settimana un uomo affetto da demenza senile è stato mortalmente ucciso da un treno vicino alla stazione di Sturla, mentre a dicembre il boss Totò Di Gangi è stato travolto sempre nella galleria tra le due grandi stazioni genovesi, dopo essere stato scarcerato per problemi legati alla salute mentale.