Cluster Covid tra i dipendenti del Carlo Felice, rinviato l'avvio della stagione sinfonica - Genova 24

Genova. Nelle ultime ore il sovrintendente Claudio Orazi aveva rassicurato il pubblico, ma di fronte a un “aumento significativo di casi di infezione da SARS-CoV-2” – si legge in una nota del teatro Carlo Felice – verificatosi in un arco temporale ristretto tra i dipendenti della fondazione, la sovrintendenza in accordo con il Medico Competente ha deciso di adottare misure straordinarie per la mitigazione della trasmissione del virus.

Quindi questa sera, sabato 8 gennaio, il concerto di apertura della stazione sinfonica “Ritratti Americani” di Wayne Marshall non si svolgerà ed è rinviato a data da destinarsi. Si tratta di una delle misure mirate alla tutela della salute dei lavoratori.

Entro 5 giorni lavorativi a partire da lunedì 10 gennaio 2022, i possessori di biglietto potranno scegliere se chiederne il rimborso, presentandosi alla Biglietteria del Teatro Carlo Felice negli orari di apertura, o se mantenere tale titolo di accesso, che resterà valido per la nuova data di programmazione dell’evento.

Gli abbonati potranno usufruire del proprio titolo di accesso in occasione del medesimo evento. La data di riprogrammazione del concerto sarà successivamente comunicata in biglietteria, sul sito e sui social del Teatro, oltre che a mezzo stampa.

A fine gennaio dovrebbe riprendere la stagione della lirica. A questo punto tutto il cartellone è di nuovo sospeso tra le incognite.