Club Amici del Cinema, al via domani a Sampierdarena l'inaugurazione della mostra su Morricone - Genova 24

Genova. Appuntamento domani, venerdì 28 gennaio, alle 19, al Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena, in via Carlo Rolando 15, per l’inaugurazione della mostra “I film di Morricone”.

Come spiegano gli organizzatori, l’esposizione – proveniente dalla collezione di Lino Zanellato – è composta da un centinaio di opere tra manifesti, locandine, fotografie e dischi dei film musicati dal maestro italiano: dai capolavori di Sergio Leone (da Per un pugno di dollari a C’era una volta in America) ai thriller di Mario Bava e Dario Argento (Diabolik, L’uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a nove code), passando per il cinema d’autore italiano (Novecento di Bernardo Bertolucci, Teorema di Pier Paolo Pasolini) e internazionale (Légami! di Pedro Almodóvar, Mission di Roland Joffé, Gli intoccabili di Brian De Palma).

I materiali sono esposti nell’atrio del cinema e all’interno della sala, rendendo visivamente più vivi e ricchi gli spazi del cineclub.

L’iniziativa vuole omaggiare – spiegano ancora gli organizzatori – il grande compositore di colonne sonore anche in occasione dell’imminente programmazione del documentario di Giuseppe Tornatore Ennio: The Maestro, presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

Infine concludono gli organizzatori: “L’allestimento è inoltre coerente con l’attività del cineclub, che da qualche anno ha l’ambizione di non organizzare solo proiezioni e incontri, ma di proporre anche mostre legate alla storia del cinema, come hanno dimostrato le precedenti esposizioni “C’era una volta Sergio Leone” e “Te lo meriti Alberto Sordi!”.

Il Club Amici del Cinema porta avanti tali iniziative anche in altri spazi del territorio, in particolare ai Voltini del Centro Civico Buranello, dove lo scorso anno ha allestito “Quattro assi e una regina” – mostra dedicata a Federico Fellini, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Franca Valeri – e “Cinema, Cinema”, esposizione composta da locandine e manifesti di festival cinematografici, omaggi a Jaques Tati e François Truffaut e da una selezione di proiettori e lanterne della collezione Stefano Pittaluga.