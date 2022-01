Clima, il Mite ammette a finanziamento il progetto sulla Valpolcevera del Comune di Genova: in arrivo oltre 2 milioni - Genova 24

Genova. Il “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” presentato dal Comune di Genova è stato ammesso a finanziamento dal Ministero per la Transizione ecologica, un finanziamento che porterà nelle casse comunali a 2.126.798,30 euro che saranno utilizzati per portare avanti le tre fasi del progetto.

“L’ammissione a finanziamento del progetto – dice l’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci – è un’ottima notizia. Abbiamo deciso di concentrarci sul quadrante del Polcevera nell’ottica di operare una ricucitura urbana tra le due sponde andando a intervenire in una zona che risente particolarmente del cambiamento climatico, complici l’iper cementificazione e l’aumento eccezionale delle piogge che posso-no causare fenomeni alluvionali. Lo scopo del progetto è quello di far diventare il torrente Polcevera un paesaggio riqualificato dal punto di vista ecologico e non più un protagonista minaccioso di una natura dalla quale difendersi”.

“Il riscaldamento globale va combattuto con soluzioni innovative e concrete – commenta l’assessore alla transizione ecologica Matteo Campora – di cui il progetto lanciato dal Comune di Genova per la Valpolcevera rappresenta un modello vincente. Lo dimostra il finanziamento del Mite che ci consentirà di mettere in pratica una rete integrata di interventi per la rigenerazione di un’area strategica per la nostra città, nel quadro del grande progetto del Parco del Ponte e il Cerchio Rosso. Azioni che aiuteranno la Valpolcevera e tutta Genova ad adattarsi, in maniera smart ed ecosostenibile, ai cambiamenti climatici”.

Il progetto ammesso a finanziamento si muoverà sullo schema che prevede “Azioni grey” e “green” che riguarderanno il quadrante Valpolcevera e la sua rigenerazione, oltre che il Parco del ponte e il sistema di raccolta acque del torrente; ci saranno anche “azioni soft”, che riguarderanno la realizzazione di una piattaforma web che possa mettere in contatto i diversi soggetti interessati, facilitando anche la creazione di un linguaggio comune. Nell’ambito delle azioni “Soft” sarà realizzata anche una Academy per il miglioramento delle soft skill sulle tematiche cross settoriali di sviluppo rispetto al cambiamento climatico e al valore dell’adattamento trasformazionale in ambito urbano per diversi destinatari: i decisori e i practicioner delle istituzioni e delle amministrazioni, i professionisti degli ordini, la scuola e la ricerca, l’impresa, l’associazionismo e, più in generale, la società civile. Tale servizio verrà erogato sotto forma di contenuti disponibili online, incontri, lecture, dimostrazioni e, in accordo con le esigenze di contenimento della pandemia, con incontri di carattere fisico come workshop, corsi di formazione e affiancamento sull’adattamento al cambiamento climatico, utilizzando anche il sito di implementazione delle misure Green e Grey, coinvolgendo possibilmente realtà di quartiere.