Cleto Piano, domani il funerale laico alla Fratellanza di Pontedecimo - Genova 24

Genova. Il funerale di Cleto Piano si celebrerà domani, venerdì 14 gennaio, alle ore 10 presso la S.O.M.S La Fratellanza di Pontedecimo.

È possibile partecipare alla cerimonia, che si svolgerà in forma laica, come deciso dalla famiglia, e assistere agli interventi di amici e compagni che, come da programma, prenderanno la parola per dare l’ultimo saluto al defunto Cleto Piano, da sempre attivo nel mondo dell’antifascismo, del sindacato e del volontariato.

Al termine della cerimonia, la Croce Verde di Pontedecimo consegnerà alla famiglia Piano la divisa da milite di Cleto – come riconoscimento per l’impegno e la passione dimostrata in tanti anni di servizio presso la pubblica assistenza.

Con queste parole, in un post Facebook, Lorenzo Risso, presidente della Croce Verde di Pontedecimo, ricorda infatti l’amico e collega: “Caro Cleto, come vorrei che quella stretta di mano ci potesse legare ancora per tanto tempo, così com’era successo in più di 50 anni nei quali le nostre vite si sono incontrate. Dai nostri padri che per molti anni sono stati compagni di turno al lavoro in ferrovia”.