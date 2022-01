Città segrete, la rabbia di un lettore: "Pessima proposta di un Augias ormai solo autoreferenziale" - Genova 24

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che ha visto la trasmissione Città segrete che due giorni fa era dedicata a Genova.

Salve, sono un ligure che ha trascorso la vita lontano dalla propria terra. Dal 2011 ha abitato a Genova tre anni innamorandomene perdutamente e ho sperato di rivederne ampie parti in questa Augias-proposta che si rivelata una grande delusione. Quel che segue era ed è destinata al Dr. Augias ma non ho trovato un adeguato riferimento.

Grazie, un saluto e gli auguri per il 2022.

Manlio Astarita

Ieri sera, ospite di amici (fortunatamente non ho e non vedo TV), ho visto la trasmissione sopra specificata.

Fabrizio de André, Costa Concordia e le sue vicissitudini, Mary Shilley e Paganini, la signora Pozzi e Villaggio, finanche il martire Guido Rossa hanno occupato la maggior parte del tempo a disposizione della trasmissione che come il titolo prometteva avrebbe dovuto, semplicemente, raccontare Genova, la città di Genova e la sua storia pur con i giusti riferimenti ai personaggi ma non certo “propinando”

per ognuno di loro l’ampio approfondimento per altro compilato con pezzi d’archivio, molti addirittura in bianco e nero, già ripetutamente trasmessi.

Senza nulla togliere alla personale simpatia, all’affetto e al rispetto per tutti i personaggi citati, Guido Rossa in primis, il programma proposto mi è parso una grande e grave presa in giro e mancanza di rispetto per lo spettatore che l’intelligenza di Augias rende ancora più bruciante.

Pessima proposta di un Augias ormai vecchio e certo non indispensabile se autoreferenziale e fine a se stesso, qui confezionatore di pezzi recuperati qua e là nei magazzini RAI. Ovviamente, quanto sopra, vale anche per la dirigenza RAI che tutto ciò ha reso possibile e avallato.