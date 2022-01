"Città segrete" alla scoperta di Genova: due ore di vetrina televisiva, ma online fioccano i mugugni - Genova 24

Genova. Di sicuro gli autori sono riusciti in una missione: tenere migliaia di nostri concittadini incollati alla televisione per due ore, pronti a giudicare con la massima severità. Genova è stata protagonista ieri sera di Città segrete, programma in prima serata su Rai3 condotto da Corrado Augias che, come si legge nella presentazione ufficiale, “attraversa personaggi, luoghi, idee. Pagine dense di segreti e di episodi tragici, comici, sentimentali, macabri ed eroici”. Qui il link per rivedere la trasmissione.

Dopo una breve presentazione generale a partire dalla famosissima citazione di Petrarca – Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare – i “segreti” di Genova iniziano con la scuola dei cantautori e De André. E qui già qualcuno storce il naso per la pronuncia romana di Augias che legge creuse de mâ così come si leggerebbe in italiano, mentre il narratore parla della Foce come “quartiere sabaudo” (nulla da ridire) e menziona erroneamente “via Torino” anziché corso Torino.

Dopo avere snocciolato l’epopea di Faber le telecamere si spostano sui palazzi di Strada Nuova, palazzo Spinola di Pellicceria, il secolo dei genovesi che inizia con Andrea Doria: approfondimento sulla sua figura e su palazzo del Principe, quindi si va a palazzo San Giorgio per mostrarne le meraviglie interne ed esterne. A questo punto si apre una parentesi (un po’ spiazzante) sulla vicenda della Costa Concordia, che vede Genova coinvolta solo nell’ultimo episodio della tragedia, la complessa operazione di recupero che dà il via alla demolizione nel 2015.

Le viste a volo d’uccello della zona di Albaro danno inizio a un ampio (forse troppo) excursus sulla figura di Mary Shelley, controversa autrice letteraria di Frankenstein e del suo mostro, che prese casa a Villa Negrotto nel 1822. È il periodo degli sfarzi sabaudi a Palazzo Reale (esplorato e a lungo usato come scenografia virtuale) e dell’incredibile successo di Niccolò Paganini, ma anche del meraviglioso parco romantico di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli.

L’ultima parte della trasmissione è in realtà una carrellata di personaggi della storia più o meno recente della città. Si inizia da quella che meno ti aspetti, Moana Pozzi. Quindi l’intramontabile Paolo Villaggio, l’assassinio di Guido Rossa, un flashback risorgimentale focalizzato su Giuseppe Mazzini e Goffredo Mameli (che è anche la scusa per scoprire il cimitero monumentale di Staglieno), un veloce inciso sulla cattedrale di San Lorenzo, la bomba inesplosa e il suo Tesoro.

Carrellata finale con la Liberazione ad opera dei partigiani che fecero arrendere il generale Meinhold, la rivolta del 30 giugno 1960 contro il congresso del Msi che portò alle dimissioni del governo Tambroni, la pagina nera del G8 del 2001 e l’immancabile finestra sulla tragedia di ponte Morandi con annesso “lieto fine” sulla ricostruzione a tempo record.

Immediati e abbondanti i mugugni online. C’è chi ha notato l’assenza di personaggi cruciali (come Cristoforo Colombo) a dispetto di figure non così centrali (come Moana Pozzi), chi ha criticato la superficialità della trattazione, chi non ha gradito i riferimenti al passato recente. In generale ciascuno ha notato che “mancava qualcosa”. Se da un lato resta innegabile il beneficio promozionale di una trasmissione che parla di Genova per due ore in prima serata, probabilmente la città apparsa ieri sera su Rai3 non è poi così “segreta”, ed è questo forse il maggiore punto debole. Ciò che alla fine ne è venuto fuori è un’antologia necessariamente incompleta e comunque ben poco originale. Si aggiungano i quasi 87 anni sulle spalle del conduttore, elegante e autorevole ma non certo innovativo. Ma i genovesi, si sa, sono incontentabili: sarebbe bello sapere che ne pensano tutti gli altri.