Cinque incendi al giorno nel 2021 per i vigili del fuoco di Genova: interventi su case, sterpaglie, auto e non solo - Genova 24

Genova. Sono 4036 i casi in cui è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per l’apertura di porte di appartamenti a causa della perdita di chiavi, guasto della serratura o disattenzione. E 3633 quelli relativi a soccorsi e salvataggi di persone e animali feriti.

A seguire si contano 1802 interventi per incendi che comprendono non solo quelli scoppiati in appartamenti, ma anche sterpaglie o boschi, cassonetti dei rifiuti, autoveicoli e coperture di edifici in fiamme.

Queste le aree di maggior intervento sul nostro territorio, secondo il report 2021 del comando dei vigili del fuoco di Genova e provincia.

Poi sono stati 1195 interventi per “dissesti statici”, ossia riferiti a strutture edili che possono ricomprendere sia il più frequente distacco di intonaco da pareti di edifici, la segnalazione di lesioni murarie in stabili e il cedimento di controsoffitti.

Mentre si sono registrati 733 danni causati dall’acqua, sia per quanto riguarda le perdite di tubazioni di acqua all’interno di stabili, danni da perdite per mancata impermeabilità delle coperture degli edifici e danni da acqua in generale.

406 invece sono le volte in cui i pompieri sono intervenuti in casi di incidenti stradali riguardanti sia l’estrazione di persone rimaste bloccate all’interno del veicolo incidentato ma anche per la messa in sicurezza dell’area in cui l’incidente si è verificato.

Tra le varie operazioni, si sono registrati anche 288 casi in cui l’intervento richiesto non è stato, in un secondo momento, più necessario. Come, per esempio, le emergenze risolte immediatamente dopo la registrazione della richiesta da parte dei cittadini, spesso durante il tempo di percorrenza del mezzo dalla sede al luogo dell’evento.

Tuttavia si contano anche 187 falsi allarmi, ovvero richieste per le quali in realtà non era necessario l’intervento dei pompieri; 117 recuperi di beni, intesi, ad esempio, anche come recuperi di beni personali in edifici interdetti per aspetti di sicurezza statica; 51 inquinamenti, emissioni o dispersioni di prodotti che possono essere di corsi d’acqua come di sedi stradali; 44 interventi effettuati in ambito portuale e 42 interventi in ambito aeroportuale sia per emergenze su aeromobili ma anche per interventi generici in ambito aeroportuale. Infine si contano 1699 interventi “generici”, non compresi cioè in una categoria specifica.