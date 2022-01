Ciclista muore investito da un camion, l'incidente a Bolzaneto - Genova 24

Genova. Un ciclista è morto a seguito di un investimento avvenuto poco dopo le 14,30 a Bolzaneto sul ponte Divisione Alpina Cuneense che unisce le due sponde del Polcevera all’altezza di Murta

Secondo le prime ricostruzioni la vittima, un uomo tra i 40 e i 50 anni di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stata investita sulla propria bici stradale da un tir portacontainer proprio all’immissione nel ponte. Vani i soccorsi, arrivati pochi minuti dopo: per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto la polizia locale con gli agenti del reparto infortunistica stanno facendo tutti i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Si aspetta l’arrivo del magistrato di turno per esaminare e documentare la scena. Ci sarebbero anche due auto, con relativi guidatori, la cui posizione è al vaglio per eventuali testimonianze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO