Chiavari, vigili del fuoco in azione per salvare un capriolo rimasto incastrato in una rete - Genova 24

Chiavari. I Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Leivi per soccorrere un capriolo che si era incastrato con la zampa posteriore in una recinzione rimanendo ferito.

Il giovane esemplare di ungulato, quindi, rischiava la vita: dimenandosi per riuscire a liberarsi, infatti, stava aggravando la lacerazione provocata dal ferro della recinzione, recinzione posta proprio a barriera dei campi coltivati dall’intrusione di fauna selvatica.

I pompieri, giunti sul posto, dopo aver immobilizzato l’animale, spaventatissimo, hanno provveduto al taglio di parte della recinzione per liberare la bestiola poi tornata in libertà in buone condizioni di salute.