Chiavari, Tar accoglie ricorso di Italia Nostra contro il progetto edilizio di Preli - Genova 24

Genova. Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso proposto da Italia Nostra Tigullio per l’annullamento del Puc di Chiavari nella parte relativa al progetto relativo agli spazi della zona di Preli.

In sostanza, nella parte annullata, il documento programmatico recepiva uno strumento urbanistico già approvato dal Consiglio comunale unitamente al rilascio del relativo permesso di costruire, permesso che era nel frattempo decaduto per decorrenza dei termini.

“Il progetto prevedeva un rilevante intervento edilizio all’estrema zona di ponente della linea costa di Chiavari e, in particolare, di proseguire la passeggiata con una strada carrabile oltre la ex “colonia Piaggio” – scrive Italia Nostra in una nota stampa – per poi arrivare al limite delle asperità massime della collina, edificare otto unità abitative residenziali, un chiosco commerciale, due piscine, box e cantine pertinenziali, due grandi platee in legno sulla spiaggia , due rampe per accedere più comodamente alla spiaggia stessa, opere di difesa a mare ed una breve passeggiata percorribile a piedi. Il tutto nonostante i numerosi vincoli che tutelano l’area in questione e le zone limitrofe”.

Il ricorso Italia Nostra “è stato pienamente accolto con riferimento sia al primo motivo di

impugnazione in base al quale è stato precisato che il Comune avrebbe dovuto imporre la

fascia di inedificabilità assoluta sull’area Preli oggetto delle previste edificazioni a causa

della presenza del depuratore”. Ma non solo: “È stato altresì accolto il secondo motivo che ha censurato il fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso dalla prima autorizzazione paesaggistica del 18 luglio 2011, il Comune non abbia riaperto l’istruttoria a tutela dei valori paesistici ed ambientali dell’ambito.Di interesse particolare è anche l’affermazione che l’annullamento del PUC non ha fatto in nessun modo rivivere le previsioni edificatorie del PRG, cosicché l’area è da considerare “bianca” e da ripianificare tenuto conto del vincolo di inedificabilità e degli aspetti ambientali rilevati dallo stesso tribunale”

“Ci auguriamo che questa pronuncia, da una parte, induca l’Amministrazione ad abbandonare definitivamente l’idea di cementificare anche l’ultimo lembo integro della costa chiavarese – conclude il comunicato – dall’altra, offra altresì il giusto spunto per considerare nella maniera dovuta gli aspetti paesaggistici ed ambientali anche in relazione agli ulteriori interventi previsti per la già “bersagliata” area di Preli”