Chiavari, in corso i lavori per la nuova area attrezzata all’inizio del sentiero delle Grazie - Genova 24

Chiavari. Il comune di Chiavari ha ottenuto in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione Torriglia un’area all’inizio del percorso che parte dalla fine di corso Buenos Aires e giunge al santuario delle Grazie.

“Stiamo concludendo i lavori per realizzare un nuovo spazio attrezzato per la sosta all’inizio del sentiero con il quale è possibile raggiungere Montallegro e il Monte Telegrafo. La zona, totalmente abbandonata, è stata ripulita e sistemata per poter provvedere all’installazione di panchine e arredi che renderanno maggiormente fruibile l’intera area – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Anche sul percorso naturalistico del lungo Entella, all’altezza del ponte della Maddalena, è stato creato uno spazio simile per lo svago e il relax ”.