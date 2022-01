Chiavari, campetto polifunzionale di via Parma: ecco gli orari di apertura - Genova 24

Chiavari. “Siamo davvero contenti che molti ragazzi del quartiere utilizzino quest’area per trascorrere il proprio tempo libero. Abbiamo lavorato intensamente per mettere a disposizione, il prima possibile, lo spazio totalmente riqualificato e in sicurezza. È nostra intenzione realizzare alcuni ulteriori interventi per rendere maggiormente fruibile il campetto, procedendo in primavera con una specifica verniciatura impermeabilizzante e la sistemazione del verde nell’area adiacente” – spiega il consigliere incaricato, David Cesaretti.

E continua: “L’associazione ANTEAS in collaborazione con gli Amici del circolo di Caperana, che ringrazio, si occuperà delle attività di presidio, apertura e chiusura del campo per tutto l’anno”.

Nei mesi invernali dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, mentre in estate dalle 9 fino al-le 12 e dalle 15.30 fino alle ore 21.