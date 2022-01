Chiavari, al via due nuove aree relax attrezzate - Genova 24

Chiavari. Sono stati completati i lavori per la realizzazione di due nuove aree dedicate alla sosta e al relax lungo due percorsi cittadini: una all’altezza del ponte della Maddalena, lungo il fiume Entella e l’altra all’inizio del sentieri delle Grazie, entrambe ottenute in comodato d’uso gratuito da privati.

“È terminata la pulizia e riqualificazione dell’area lungo il percorso naturalistico del fiume Entella, sono state installate 5 nuove panchine in legno, 3 tavoli e nuove ringhiere – afferma il consigliere, Stefano Trocar – Uno spazio adatto per la sosta e lo svago, accanto al ponte della Maddalena, all’ombra dei 5 pini piantumati di recente. Siamo riusciti a restituire alla cittadinanza uno spazio comodamente raggiungibile sia a piedi che in bicicletta utilizzando il nuovo percorso ciclopedonale che si collega alla città”.

“Abbiamo valorizzato un’area dalla quale si può ammirare tutta la costa sino a Portofino proprio all’inizio del sentiero che porta alle Grazie, al Monte Telegrafo o a Bacezza grazie ad un percorso circolare – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Anche in questo caso abbiamo ripulito l’area fino ad oggi trascurata, ottenuta in comodato dalla Fondazione Torriglia, installato nuove ringhiere, 2 tavoli per fare pic-nic o semplicemente per godersi la vista e 5 panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, proprio come quelle posizionate l’anno scorso nella piazzola a metà percorso per ricordare Roberta Repetto”.