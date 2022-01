"Chi ha maggior fiato farà miglio musica", il libro di Luca Anghinoni sulle bande musicali liguri - Genova 24

“In questo lavoro ho dedicato una parte di lavoro ad alcune considerazioni generali su cosa rappresenta una banda musicali al giorno d’oggi e su quale futuro le aspetta: la valenza educativa, pedagogica, inclusiva (a Bordighera abbiamo un importante progetto di inclusione musicale “tuttinclusi” vedi https://www.bandabordighera.it/ ) oltre ad un ruolo sociale, culturale e ad una grande attenzione alla conservazione del patrimonio culturale”.

Con queste parole Luca Anghinoni presenta la sua ultima fatica letteraria, “Chi ha maggior fiato farà miglio musica”, storia e considerazioni sulle bande musicali dell’estremo ponente ligure. Alzani editore, 2021.

“Nel libro è poi presente un approfondimento sull’estremo ponente ligure che è stato poi lo spunto per me per lavorare al progetto”

SINOSSI LIBRO

La banda musicale è da sempre espressione viva delle tradizioni e della cultura popolare di un territorio e di chi lo vive. Si innesta nella società, vive di scambi e di relazioni, di cerimoniali e di semplicità. È un piccolo tesoro che unisce i suoi musicanti nella passione e li rende orgogliosi della propria storia custodita gelosamente negli archivi, nelle foto e nei ricordi più cari. L’intento di questo lavoro è quello di gettare uno sguardo all’interno di queste memorie per condividerle e ricostruire un pezzo di storia locale che abbraccia circa 150 anni, dall’arrivo degli inglesi a Bordighera fino ai giorni nostri. Non un’opera definitiva, ma un omaggio a chi ha saputo raccontare in musica le feste, gli avvenimenti storici, la leggerezza e il lavoro fra gli antichi carruggi di questo lembo di Liguria, con l’obiettivo di risvegliare nei lettori altre reminiscenze e altre storie.