Genova. Incendio questa notte in Pré in centro storico tra il civico 12 e il civico 14. A prendere fuoco, per cause in via di accertamento, sono stati alcuni ponteggi e una mantovana tra il civico 12 e il civico 14.

L’intervento dei pompieri è finito intorno alle 4. L’incendio ha coinvolto solo la parte esterna degli edifici, quindi non si registrano né feriti né intossicati.

La strada resta chiusa nel tratto dell’incendio per consentire la rimozione dei ponteggi.