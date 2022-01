Centri sociali, dopo lo sgombero del "Terra di Nessuno" occupato l'ex demolitore di Granarolo - Genova 24

Genova. Dopo lo sgombero del Terra di Nessuno al Lagaccio, operazione messa in atto lo scorso ottobre dalla polizia locale, un gruppo di antagonisti di area anarchica e alcuni membri dell’ex centro sociale hanno occupato oggi uno stabile abbandonato, sempre in via Bartolomeo Bianco sulle alture del centro, ma nei pressi di Granarolo.

Si tratta di un ex demolitore di auto al civico 40, ricavato in realtà negli spazi di una storica batteria utilizzata durante la resistenza partigiana. Una lapide dall’interno ricorda l’annuncio della liberazione della città da parte di Paolo Emilio Taviani. Da tempo, secondo gli abitanti del quartiere, era nell’aria che quello spazio inutilizzato potesse essere scelto per una nuova occupazione. Nel pomeriggio i ragazzi hanno acceso un fuoco e si sono messi ad ascoltare musica ad alto volume. Sono stati appesi alcuni striscioni davanti alla cancellata e sul tetto, tra cui uno con la scritta “Tout le monde déteste la police“. Sul posto anche polizia e carabinieri.

A novembre, dopo lo sgombero del Terra di Nessuno, alcune centinaia di militanti degli spazi sociali autogestiti erano scesi in piazza a Genova: “Non ci rassegniamo a vedere finire così un’esperienza vitale e preziosa come quella del TdN e quindi siamo in piazza per reclamare spazi di autogestione, socialità e cultura alternativa, per riprenderci le strade e dimostrare che Genova resiste e desidera un futuro diverso fatto di diritti, inclusione e giustizia sociale”.

Lo sgombero era nell’aria dopo la sentenza del Tar che a gennaio aveva di fatto dato ragione al Comune di Genova per riottenere la proprietà dello spazio occupato dal 1997 in via Bartolomeo Bianco. Dall’opposizione si erano alzate diverse voci in sostegno del centro sociale con l’accusa di aver portato a termine un’operazione di tipo politico a pochi giorni dal risultato delle amministrative che avevano visto la Lega indebolita e qualche polemica all’interno del centrodestra.