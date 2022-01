Carlo Felice, estesa al 25 gennaio la facoltà di prelazione per gli abbonati delle stagioni 2019/20 - Genova 24

Genova. La Fondazione Teatro Carlo Felice informa, in seno alla campagna abbonamenti gennaio –giugno 2022, che il termine entro cui esercitare la facoltà di prelazione, da parte degli abbonati alla Stagione 2019/2020, per l’acquisto di nuovi abbonamenti alle Opere, ai Concerti e dei doppi abbonamenti (Opere e Concerti) viene esteso da sabato 15 gennaio2022 a martedì 25 gennaio 2022 incluso.

Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Teatro Carlo Felice, che è aperta in questi giorni nei consueti orari (da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00) e nel circuito on e offline di Vivaticket (commissione fissa €2 per ogni transazione online).

Sono inoltre in vendita i biglietti per le singole opere e i singoli concerti, a partire dal dittico La serva padrona | Trouble in Tahiti che andrà in scena dal 28 gennaio al 6 febbraio 2022 e sarà presentato in conferenza stampa, con la partecipazione del cast lunedì 17 gennaio 2022, alle ore 11.30, nel primo Foyer del Teatro.