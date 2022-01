Carige: in Borsa +4,4% su ipotesi offerta Credit Agricole - Genova 24

Genova. Avvio in deciso rialzo per Carige in Borsa sulle ipotesi di un’offerta d’acquisto anche da parte di Credit Agricole dopo quella arrivata a metà dicembre da Bper. Il titolo dell’istituto ligure guadagna il 4,44% a 0,79 euro, dopo anche una breve asta per eccesso di volatilità. Modena cede invece l’1,54% a 1,89 euro.

Credit Agricole Italia, che fino a qualche giorno fa continuava a negare un interesse per l’istituto ligure, oppone un “no comment” al rumor. Non è stato possibile avere un commento dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi a cui sono indirizzate le offerte d’acquisto. Bper ha proposto al Fitd di rilevare la sua quota per un euro dopo un ricapitalizzazione da un miliardo a carico del Fondo.

Da diverso tempo si inseguivano rumor sul fatto che l’Agricole potesse farsi sotto per Carige, un dossier che i francesi, entrati nella data room dei liguri, si dice conoscessero bene e studiassero da tempo. Ma le indiscrezioni erano state raffreddate a metà dicembre da Maioli: Carige, aveva detto nel corso del consiglio nazionale della Fabi, “è un dossier che conosco poco e non sono in grado di dare indicazioni. Non abbiamo altri dossier” dopo Creval. Ad accelerare i giochi sarebbe stata la discesa in campo di Bper che il 14 dicembre scorso ha presentato a sorpresa un’offerta non vincolante per l’88% circa del capitale in mano al Fitd e a Ccb (ANSA).