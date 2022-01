Carige, arrivate più offerte: lunedì la risposta del Fitd. M5s: "Governo valuti il Golden power" - Genova 24

Genova, Le offerte arrivate al Fondo Interbancario per la quota di Carige sono più di una, l’istruttoria è in corso e lunedì, al termine della riunione del Comitato di gestione, “verosimilmente” si saprà a chi andrà l’esclusiva.

Lo chiarisce il Fitd, su richiesta di Consob al termine di una lunga giornata che ha visto la Borsa speculare sul titolo (che ha guadagnato il 4,5%).

Il Fitd “non ritiene opportuno commentare il contenuto delle indiscrezioni, né rettificare alcune inesatte indicazioni quantitative in esse contenute” ma conferma di aver “ricevuto offerte preliminari e non vincolanti, subordinate, tra gli altri, allo svolgimento di attività di verifica e di due diligence e che contemplano la concessione di diritti di esclusiva”.

‘Secondo indiscrezioni di stampa Banca Carige sarebbe sotto la lente d’ingrandimento dei francesi di Credit agricole che, dopo l’acquisizione di Creval dello scorso maggio, evidentemente hanno intenzione di estendere ulteriormente l’influenza nel nostro Paese’. Lo dichiara in una nota Davide Zanichelli, deputato M5S e componente della commissione Finanze della Camera, come riporta il Sole 24 Ore.

‘Se si dovesse andare in questa direzione – prosegue -, la presenza francese nel nostro sistema finanziario diventerebbe ancora piu’ rilevante. Inoltre l’operazione godrebbe del vantaggio fiscale tutto italiano dell’incentivo pubblico alle aggregazioni aziendali delle Dta (deferred tax assets), che in questo caso puo’ arrivare a valere fino a 380 milioni di euro. Per questo riteniamo opportuno che il Governo tenga sotto stretta osservazione il futuro di Carige, valutando anche lo strumento Golden Power al fine di salvaguardare le prospettive e gli interessi del sistema finanziario nazionale, soprattutto in vista dei prossimi anni in cui il settore diventera’ ancor piu’ strategico’