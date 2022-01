Capitale della Cultura 2024, domani le dieci finaliste: in corsa Sestri Levante con tutto il Tigullio - Genova 24

Genova. Nella giornata di domani il Ministero della Cultura annuncerà le dieci città finaliste per essere proclamate Capitale Italiana della Cultura per il 2024. In corsa c’è Sestri Levante e il Tigullio, con tutti i comuni della zona che nei mesi scorsi hanno consegnato, come le altre 22 candidate, il dossier di presentazione del territorio, nella speranza che su di esso possa ricadere la scelta del dicastero. La proclamazione ufficiale avverrà entro il prossimo 15 marzo.

Le città ufficialmente candidate, dalle quali domani il Ministero selezionerà le dieci finaliste sono, in ordine alfabetico: Ala (TN), Aliano (MT), Ascoli Piceno, Asolo (TV), Burgio (AG), Capistrano (VV), Chioggia (VE), Conversano e Area Metropolitana di Bari, Diamante (CS), Gioia dei Marsi (AQ), Grosseto, La Maddalena (SS), Mesagne (BR), Pesaro, Pordenone, Sestri Levante e Tigullio (GE), Siracusa, Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (GR), Paestum e Alto Cilento (SA), Viareggio (LU), Vicenza e Vinci (FI), oltre, ovviamente a Saluzzo e le Terre del Monviso. La Capitale Italiana della Cultura di quest’anno è Procida, mentre nel 2023 sarà divisa tra Brescia e Bergamo.

Lo scorso agosto è iniziato questo percorso con la firma dei quattro sindaci di un protocollo di intesa che regola i rapporti tra le amministrazioni e che rispecchia la volontà e le modalità di azione delle amministrazioni comunali per lo sviluppo e la promozione dei territori nell’ambito del progetto, dando gambe alla manifestazione di interesse alla candidatura che Sestri Levante, per conto dell’intero territorio, ha avanzato nei mesi scorsi

La firma del protocollo è stato l’atto propedeutico all’affidamento dell’incarico di redazione del dossier di candidatura. We plan Srl, rappresentata da Roberto Daneo, è la società che le amministrazioni hanno scelto per la definizione della parte operativa della candidatura, operazione che verrà portata avanti insieme alle istituzioni e alle realtà associative.