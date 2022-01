Caos tamponi e terza dose, opposizione all'attacco: "Allo sbando, Toti tappulla quando è già tardi" - Genova 24

Genova. “Ancora una volta la Regione Liguria si è fatta trovare impreparata da questa ondata di pandemia. Il Presidente Toti prova a mettere dei tappulli quando è troppo tardi, solo dopo le numerose lamentele dei cittadini che da decine di giorni denunciano di sentirsi abbandonati e dopo l’allarme lanciato dai pediatri che chiedono altri spazi per le vaccinazioni e orari prolungati”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa del Partito Democratico che torna ad attaccare la giunta Toti sulla gestione della macchina sanitaria della nostra regione, considerata particolarmente sotto stress in questi giorni, vista la grande incidenza del contagio registrata dai tamponi.

“In questi anni la sanità in Liguria ha subito solo tagli e il carico è rimasto sugli operatori sanitari, da anni in sofferenza di organico e di organizzazione – continua la nota stampa – La giunta anziché potenziare i servizi, come sarebbe stato necessario per fronteggiare il Covid, ha tagliato le squadre Gsat e depotenziato la medicina territoriale, che se opportunamente supportata, avrebbe fatto da filtro, contenendo gli accessi in ospedale. Inoltre il sistema di tracciamento è allo sbando. Dopo aver dimezzato i tracciatori, ora siamo di fronte ad un insieme di pasticci nella gestione informatica dei tamponi e dei green pass, che produrrà incertezza”.

“E poi la confusione nella comunicazione – aggiunge il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria Luca Garibaldi – Si dice che nelle farmacie dal 7 tramite ordinanza si potranno rilasciare certificati di positività e guarigione con antigenico rapido. Ma nelle farmacie potranno presentarsi solo gli asintomatici, i contatti di positivi o anche chi ha sintomi? E l’ordinanza sarà operativa il 7 o entrerà in vigore dopo il fine settimana? Tutto questo non è chiaro, invece che costruire soluzioni si mettono in campo aspettative che rischiano si essere frustrate”.

Sotto attacco non solo la gestione del tracciamento, ma anche l’organizzazione della macchina sanitaria per giungere alla terza dose: “Poiché è elevato il numero di cittadine e cittadini che hanno ricevuto la seconda dose da oltre sei mesi e che, stanti i limiti delle prenotazioni al momento possibili, corrono il rischio più che concreto di non riuscire a ricevere “in tempo” il booster – sottolinea il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino – Per evitare che tante cittadine e cittadini si ritrovino impantanati in questo limbo dantesco, ho scritto al Direttore Generale di Alisa Giuseppe Ansaldi e per conoscenza al Presidente della Regione e a tutti i Direttori delle ASL liguri, chiedendo di implementare le vaccinazioni previste al fine di consentire a tutti coloro che lo richiedono di ricevere la terza dose (booster) e avere così entro le nuove tempistiche il cosiddetto “super green pass” per poter continuare a svolgere tutte le attività, non solo lavorative. Perché, ed è bene sottolinearlo, le persone sono psicologicamente allo stremo e dobbiamo poter garantire, a tutte le persone che ne fanno richiesta, di poter accedere in tempi idonei alla terza dose“.

“Siamo la regione – conclude – con gli indicatori peggiori per terapie intensive e aree mediche occupate e con decine di persone in balia di una comunicazione poco chiara che non le aiuta a districarsi tra la burocrazia. Dopo due anni di pandemia la Regione avrebbe dovuto farsi trovare più preparata e invece siamo sempre al punto di partenza”, conclude Luca Garibaldi.