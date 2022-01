Cantieri a Genova, proseguono le attività in piazza Portello e sul lungomare di Pegli - Genova 24

Genova. Come ogni settimana il Comune di Genova comunica i principali cantieri stradali in città e le conseguenti modifiche al traffico. Per quanto riguarda la settimana dal 17 gennaio, proseguono le modifiche della circolazione in piazza Portello, a causa dei lavori relativi alla realizzazione del parcheggio interrato.

Fino al 24 gennaio saranno attivi i seguenti provvedimenti: limite massimo di velocità di 30 km/h, spostamento della fermata AMT direzione ponente all’altezza del civico 2, divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte, in corrispondenza dell’accesso alla galleria Garibaldi.

Fino a gennaio, per il rifacimento fognatura sul lungomare di Pegli a cura di Ireti, sarà operativo il cantiere, dal Varenna all’ingresso del depuratore, con conseguente chiusura di un tratto di 150 metri di passeggiata, con accesso garantito alla copertura del depuratore stesso.

Il lavoro riguarda il completo rifacimento della rete fognaria sottostante il lungomare e prevede il totale restyling della pavimentazione della passeggiata.

Il cantiere è diviso in tre lotti: il secondo, dal depuratore fino a metà passeggiata, inizierà a gennaio per concludersi a giugno. Il terzo lotto, da metà passeggiata a Calasetta, sarà eseguito da settembre a dicembre 2022.

Fino al 28 febbraio, in corso Podestà viene rimodulata la circolazione per lavori, a cura di Ireti, di sostituzione di una condotta e l’estensione della rete idrica sul ponte Monumentale.

Di conseguenza è vietata la sosta, con rimozione del veicolo degli inadempienti, nel tratto di corso Podestà all’altezza del ponte Monumentale, nel tratto terminale di via Bosco (intersezione con corso Podestà) e in alcuni tratti dei parcheggi dell’isola azzurra nei pressi dell’ascensore A.M.T. XX Settembre/Podestà. Inoltre, nel tratto stradale interessato dai lavori è istituito il limite di velocità di 30 Km/h.