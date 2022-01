Candia (Lista Sansa): "Evangelico a rischio riconversione Covid, così il Ponente rimarrà senza ospedale" - Genova 24

Genova. “Su richiesta di Alisa l’ospedale Evangelico di Voltri da sabato mette a disposizione 12 posti letto per il Covid. A 20 scatta la chiusura con riconversione del nosocomio in centro Covid, e il Ponente rischia così di rimanere ancora una volta senza ospedale”.

L’allarme viene lanciato dalla consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia.

“Fonti interne all’ospedale mi hanno segnalato questa situazione per la quale mi sono subito attivata chiedendo rassicurazioni al direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi – spiega Candia -. Da tempo chiediamo che l’Ospedale di Voltri venga preservato per la sua importanza strategica che ha per gli abitanti del Ponente genovese e della Valle Stura. In caso di superamento della soglia dei 20 posti letto Covid, scatterebbero la chiusura del Pronto soccorso, del punto nascita e il blocco di tutte le attività chirurgiche”.

“Chiediamo pertanto ad Alisa – conclude la consigliera regionale – di non superare la soglia dei 20 posti letto Covid a Voltri, scongiurando così la chiusura dell’ospedale che i cittadini hanno dovuto già subire a marzo e ottobre 2020”.