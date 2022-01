Calciomercato, Pandev saluta il Genoa: firmata cessione al Parma - Genova 24

Genova. Finale di mercato con i fuochi d’artificio, con una cessione forse inaspettata per il Genoa, che vende al Parma ‘nonno’ Goran Pandev, uno dei salvatori di tante sfide rossoblù.

E’ in corso lo scambio di documenti tra i due club con gli emiliani che si assicureranno l’esperto attaccante macedone, pronto a fare coppia con Simy in Serie B per risalire in classifica e provare a centrare la promozione.

Nei prossimi minuti dovrebbe essere ufficiale con il macedone che potrebbe in questo modo andare a chiudere una lunga carriera al Tardini.