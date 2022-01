Calciomercato Genoa: Amiri e Piccoli sempre più vicini, Rovella verso Torino - Genova 24

Genova. Amiri e Piccoli sempre più vicini al Genoa secondo radiomercato.

Pare che il direttore sportivo Spors abbia trovato l’accordo per entrambi: Amiri, che attualmente gioca nel Bayer Leverkusen, è un trequartista che gioca anche come ala, ha segnato due reti e dispensato due assist.

25 anni, di origini afghane, Nadiem Amiri è stato per molto tempo ritenuto uno dei più interessanti talenti del calcio tedesco. È stato uno dei punti fermi della Nazionale Under 21, con cui ha vinto il titolo europeo nel 2017 e ha raggiunto il secondo posto nel torneo del 2019. Nel Bayer ha trovato poco spazio quest’anno: 20 presenze tra campionato, coppa ed Europa League, per 652 minuti giocati.

Roberto Piccoli arriva invece dall’Atalanta dopo una discreta stagione allo Spezia: attaccante dell’under 21, è un marcantonio di 193 cm che è però anche molto veloce, capace anche di far reparto da solo. Ha un buon tiro e predilige la posizione centrale.

Pare, invece, che la Juventus voglia riprendersi Rovella in anticipo rispetto a quanto pattuito, viste alcune operazioni in uscita dei bianconeri con giocatori che pare non facciano più parte del progetto di Massimiliano Allegri (Arthur e Ramsey).