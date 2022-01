Calcio, la Praese si riscatta. Capitan Perego: "Grande prova" - Genova 24

La Praese si porta momentaneamente al primo posto, in attesa del recupero che dovrà giocare il Soccer Borghetto.

Classifica a parte, il campionato dei biancoverdi sta diventando sempre più interessante di domenica in domenica; vincere a Ceriale non è facile per nessuno, e una squadra in forma come quella di mister Carletti può rendere sempre più interessante la Promozione, giocandosela fino all’ultimo con Carparelli e compagni.

Il capitano, Stefano Perego, ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione verso l’intero gruppo: dai più esperti sino ai tanti giovani, sempre a supporto nei momenti di difficoltà.