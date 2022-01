Calcio a 5: la Sampdoria Futsal all'esame Città di Mestre - Genova 24

Campo Ligure. In occasione della seconda giornata di ritorno del girone B di Serie A2, la Sampdoria Futsal di mister Francesco Cipolla ospita tra le mura amiche il Città di Mestre di mister Luca Mastrogiovanni.

La compagine blucerchiata, attualmente quinta forza del raggruppamento con all’attivo 22 punti, è reduce da ben otto risultati utili consecutivi spalmati in sette successi ed un pareggio, prima della sosta forzata disposta dalla divisione a causa dell’emergenza sanitaria, che le ha impedito di scendere in campo prima con lo Sporting Altamarca, poi con la Gisinti Futsal Pistoia.

L’equipe veneta, invece, ricopre la prima posizione della graduatoria con 30 punti ed è reduce dal netto successo interno per 6-2 sul Futsal Villorba. Si affrontano la difesa meno battuta (21 GS) della Sampdoria ed il miglior attacco del torneo (69 gol fatti) del Città di Mestre. In casa la formazione del presidente Matteo Fortuna ha disputato cinque incontri, aggiudicandosene tre, pareggiandone uno e perdendone altrettanti.

Lontano dal “Palafranchetti” il quintetto arancionero ha invece disputato sei incontri, aggiudicandosene ben cinque e perdendone uno soltanto. All’andata il Città di Mestre si è imposto tra le mura amiche con il netto score di 7-3.

L’incontro si terrà domani, sabato 29 gennaio, presso il palazzetto dello sport di Campo Ligure. Calcio d’inizio previsto per le ore 15. La direzione di gara sarà affidata al signor Fabio Mavaro e al signor Francesco Cocco, entrambi della sezione di Parma. Il ruolo di cronometrista sarà invece assolto dal signor Alessandro Elia della sezione di Pisa. Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla pagina Facebook della Sampdoria Futsal.