Busalla, Giorgio Lanzarone si presenta:"Ho dentro di me una forte emozione" - Genova 24

Busalla. Giorgio Lanzarone è nuovo mister del Busalla.

Busallese doc, è anche il responsabile del settore giovanile e del ‘Busalla Coach Academy’.

La società, in linea con la sua filosofia sportiva, ha optato per una scelta interna; Lanzarone, infatti, rappresenta da anni il ‘trait d’union’ tra la cantera biancoblù e la prima squadra.

“Ho dentro di me una forte emozione nell’affrontare questa avventura, che sta per iniziare – dichiara Giorgio Lanzarone, colgo l’occasione per ringraziare tutta la società Busalla Calcio per la stima e la fiducia concessami e spero di ripagarla con i risultati sul campo.

“Raccolgo una pesante eredità, perché Gianfranco Cannistrà è stato una bandiera sia come giocatore e nell’ultimo decennio come allenatore, ottenendo risultati importanti. Ho avuto il privilegio ed il piacere di lavorare a stretto contatto con lui, apprezzando la sua preparazione e le doti empatiche”..

“Sono pronto, carico e determinato a lavorare al meglio, cercherò di trasmettere, fin dalla prima seduta di allenamento, il mio pensiero calcistico”.

“La società comunica, che la formazione Juniores è stata affidata a Gianluca Golotta”.