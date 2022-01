Bunker e batterie, il Comune cerca un gestore per rilanciare il "compendio del Monte Moro" - Genova 24

Genova. Non sarà un lavoro da poco, per chi deciderà di farsene carico, ma potrebbe portare a risultati importanti per la storia e l’ambiente cittadino.

Il Comune di Genova sta cercando – con un avviso di pubblico di manifestazione d’interesse – uno o più soggetti, associazioni, imprese, onlus, comitati, che siano disposti a gestire in concessione il cosiddetto “Compendio di Monte Moro”, un complesso di bunker, batterie, ruderi e bastioni, oltre a un ex ristorante distrutto e abbandonato, con una delle viste panoramiche più spettacolari di Genova.

Il Compendio del Monte Moro si trova a circa 500 metri di quota alle pendici del Monte Fasce, nel levante cittadino.

Il bando dell’amministrazione pubblica – che scadrà il 28 febbraio – vuole verificare la sussistenza di eventuali operatori economici in possesso di adeguata qualificazione, interessati a presentare proposte di project financing per la riqualificazione urbanistica e ambientale rendendo gli spazi maggiormente fruibili e sicuri.

“L’area del Monte Moro, essendo punto panoramico, attrattiva turistica e memoria storica, potrebbe tornare a esprimere tutta la sua potenzialità di parco del levante genovese e, se collegata sapientemente al sistema dei forti, potrebbe costituire un’evidenza tangibile sull’evoluzione dell’ingegneria difensiva della città di Genova – si legge nel bando – il sito, privo di inquinamento luminoso, sonoro e atmosferico, è un parco di interesse naturalistico e di emergenza paesaggistica che gode anche di una vista suggestiva sul mare“.

Le proposte per la riqualificazione dovranno essere a spese dei concessionari, che potranno coprire i costi con le attività proposte. Si tratterà di ripristinare e mettere in sicurezza i sentieri, realizzare lastricati, balaustre o altre interventi di ingegneria naturalistica per migliorare il collegamento tra Monte Moro e la sentieristica dei forti.

Poi, costruire aree picnic e prevedere sistemi di trasporto sostenibili per facilitare l’accesso anche a persone con mobilità ridotta. I bunker potrebbero diventare piccoli musei o poli didattici sul tema della difesa della città durante la grande guerra.

Ma nel bando si prevede, da parte di chi otterrà il compendio in gestione, anche la riqualificazione urbanistico-edilizia dell’Antica Hostaria Belvedere con attività ricettiva in termini ambientali e storici.

L’antica osteria, uno spazio ridotto a un ammasso di detriti e rifiuti, aperta dopo la seconda guerra mondiale in una ex casa matta destinata ai soldati, era stata distrutta totalmente da un incendio nel 2009. Qui potranno essere valorizzati, venduti e degustati anche i prodotti tipici del monte Moro come i liquori di ginepro, i mieli o le marmellate.

La riqualificazione delle aree libere potrà avvenire anche attraverso la creazione di aree fitness, ludiche, cinofile.

E si invitano i gestori a ipotizzare il rimboschimento delle aree degradate attraverso la messa a dimora di essenze a bassa infiammabilità, potatura del verde esistente e apertura di coni ottici attraverso la vegetazione.

La valutazione della proposta, ai fini dell’eventuale individuazione del promotore e della dichiarazione di pubblico interesse, potrà aver luogo anche in presenza di un solo operatore economico partecipante.