Boom di tamponi dai medici di base. Stimamiglio: "15 giorni per smaltire il ritardo di Asl" - Genova 24

Genova. Entra in vigore a partire da oggi, lunedì 10 gennaio, l’ordinanza firmata venerdì scorso dal presidente Toti che consente l’utilizzo del solo tampone antigenico per certificare sia la diagnosi di positività al covid-19 sia la conclusione dell’isolamento, per i positivi accertati, e della quarantena, per i contatti stretti, rispettando sempre la regola dell’assenza totale di sintomi nei tre giorni precedenti.

I test antigenici rapidi si possono effettuare presso le Asl, i pediatri di libera scelta, i laboratori privati, gli erogatori accreditati e da oggi anche in farmacia e presso i medici di medicina generale.

“A partire da questa mattina c’è stata una vera propria invasione di persone che hanno chiamato per prendere appuntamento per farsi fare un tampone antigenico – dice Andrea Stimamiglio, segretario ligure Fimmg, Federazione italiana dei medici di medicina generale – oltre alle vaccinazioni e alle visite di routine da oggi infatti, negli studi medici, si effettuiamo anche tamponi, creando così un sovraccarico di lavoro notevole“.

“Personalmente, solo oggi, dovrò effettuare 25 tamponi antigenici. Si lavorerà così circa 12 ore al giorno, almeno per tutta questa settimana e parte della prossima. Poi, una volta smaltito il ritardo di 10-15 giorni accumulato da Als in questo periodo, si tornerà, spero, alla normalità”.

E conclude: “Si tratta di una situazione molto difficile da gestire, ma si cerca di fare il possibile per dare una mano al sistema”.

“L’obiettivo – ha spiegato Toti – è quello continuare a garantire il monitoraggio e il tracciamento ma evitare al contempo disagi per i cittadini e snellire le procedure fino ad oggi in carico alle Asl. Si tratta di una modalità già attuata in altre regioni, per far fronte in modo più efficace all’incremento esponenziale dei contagi che si sta registrando in tutto il Paese da alcune settimane”.