Boom di incidenti sulle strade liguri nel 2021, quasi 500 in più: il bilancio della Polstrada - Genova 24

Genova. Secondo il report presentato dalla polizia stradale di Genova, nell’anno appena concluso, sono state effettuate 442 violazioni per eccesso di velocità, ritirate 214 patenti di guida e 430 carte di circolazione, per un totale di oltre 13mila punti decurtati.

Inoltre i conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 750 di cui 117 sanzionati per guida in stato di ebbrezza mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 7. I veicoli sequestrati per la confisca 74.

Dati infortuni

Mentre per quanto riguarda gli infortuni si è registrato un aumento notevole rispetto al 2020.

In particolare si contano 1496 incidenti contro i 1029 del 2020, di cui 3 incidenti mortali con 3 vittime del 2021 contro i 2 incidenti mortali con 2 vittime del 2020 e 385 incidenti con lesioni con 552 persone ferite del 2021 contro i 221 incidenti con lesioni e nr283 persone ferite del 2020.

Il confronto con il 2020, tuttavia, non è realmente rappresentativo del trend dell’incidentalità stradale, alla luce dell’abbattimento dei valori del fenomeno infortunistico registrati in tale anno, quale naturale conseguenza dei divieti imposti alla mobilità in funzione del contenimento della pandemia da COVID-19.

Sono ripresi nel mese di settembre i controlli nel settore del trasporto professionale che ha visto impegnati 47 operatori, tra poliziotti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che hanno controllato 61 veicoli pesanti, accertando 53 infrazioni.

Polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria ha invece assicurato alla giustizia complessivamente 238 persone di cui 18 arrestate e 220 denunciate in stato di libertà. Le sostanze stupefacenti sequestrate sono state oltre cento chili, 6 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 22 e 11 le infrazioni rilevate.