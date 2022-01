Biglietto integrato treno+bus per tutta l'area metropolitana genovese, approvata mozione del Pd - Genova 24

Genova. Approvata in consiglio regionale la mozione presentata dal consigliere del Partito Democratico Armando Sanna, e sottoscritta da tutto il gruppo, per chiedere l’estensione del biglietto integrato a tutta l’area metropolitana di Genova, compresi i piccoli comuni, per promuovere la mobilità sostenibile e un servizio di trasporto integrato. Un modo per rendere più agevoli gli spostamenti anche a chi vive nell’entroterra.

“Da molti anni esiste il biglietto integrato treno-bus all’interno del Comune di Genova. La Regione l’ha sempre finanziato, anche nella prospettiva della realizzazione del nodo ferroviario e della conseguente possibilità di realizzare la metropolitana ferroviaria urbana al servizio del ponente genovese”, dice il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna.

“Ora però – osserva – nella logica della città metropolitana e anche delle politiche legate alla transizione ecologica, è giusto immaginare un’estensione di questo servizio su una scala più ampia che coinvolga anche i Comuni della città metropolitana. Per raggiungere questo obiettivo è stata approvata la mozione, che ho presentato in Consiglio regionale, che impegna la giunta a realizzare questa estensione del servizio dopo l’introduzione del biglietto elettronico regionale e entro i sei mesi dalla sperimentazione”.

“Cominceremo subito a lavorare con i Sindaci della città metropolitana per coinvolgerli in questo progetto strategico che sarà di particolare rilievo nel ponente cittadino e provinciale”, conclude Sanna.