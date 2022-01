Genova. Un incendio è divampato poco prima di mezzanotte, per ragioni da accertare, in una cascina in via Maritano a Begato.

Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco. L’incendio ha coinvolto anche la vegetazione circostante. Dopo circa 2 ore il fuoco è stato domani.

La cascina era disabitata. Nessun ferito.