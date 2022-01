Bando Servizio Civile Universale, posti aperti per l'Union Italiana Ciechi - Genova 24

Genova: BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – SCADENZA DOMANDE MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2022 ALLE ORE 14:00; Progetto scelto per la sezione UICI Territoriale di Genova: Percorsi di inclusione sociale permanente, il codice della sede dell’UICI di Genova: 171403 .

Pubblicato il Bando SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE; SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 26 GENNAIO 2022 ore 14:00 (TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE).

Requisiti necessari per la partecipazione:

devi aver tra i 18 e i 29 anni non compiuti;

non devi aver ricevuto condanne;

non devi appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati;

non devi aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Per presentare la domanda occorreranno:

lo Spid, per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero (qui le istruzioni per richiederlo: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid). IMPORTANTE! Va attivato lo Spid con livello di sicurezza 2;

le credenziali da richiedere al Dipartimento, per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (qui la procedura);

un curriculum vitae per una corretta valutazione delle esperienze maturate e dei titoli posseduti e copia dei titoli posseduti.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata ENTRO LE ORE 14:00 DI MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2022 è possibile presentarla esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), disponibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it

Nel motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” va indicato il progetto scelto per la sezione UICI Territoriale di Genova: Percorsi di inclusione sociale permanente il codice della sede dell’UICI di Genova: 171403

Per accedere al bando: www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf

Per accedere alla scheda sintetica del progetto: www.uiciechi.it/serviziocivile/bando2021/SINTESI_PROG_1.pdf

E’ disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL: WWW.scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1168/guida_dol_bando2021.pdf

Il volontario che prenderà servizio, stipulerà un contratto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile e riceverà da questo direttamente un trattamento economico mensile di Euro 444,30. È inoltre previsto il rilascio a conclusione del servizio di un attestato di espletamento del Servizio civile riconosciuto da un ente terzo.

Si tratta di un’esperienza che permetterà di conoscere realtà diverse da quelle consuete che arricchiranno il proprio bagaglio culturale ed etico e perché no, il bagaglio di competenze professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per qualsiasi informazione potete contattarci ai seguenti recapiti:

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS- APS

Sezione Territoriale di Genova

Tel. 010.2510049

Mail: uicge@uici.it

sito http://www.uiciliguria.it/genova