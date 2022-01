Balneari, Scajola incontra il Sib: "Al più presto confronto con il governo per superare incertezze e preoccupazioni" - Genova 24

Liguria. “È stato un incontro costruttivo e collaborativo. Insieme ai rappresentanti del sindacato abbiamo convenuto la necessità, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del novembre scorso, di una forte coesione tra istituzioni e associazioni di categoria del settore per risolvere e superare una volta per tutte la delicata questione delle concessioni demaniali marittime. Auspichiamo che possa esserci al più presto un confronto anche con il governo per superare le troppe incertezze e preoccupazioni degli operatori del settore, che in Liguria come in tutta Italia, rappresenta un volano economico di straordinaria importanza e merita la massima attenzione di tutte le istituzioni”.

Così l’assessore al demanio marittimo di Regione Liguria e coordinatore della commissione nazionale delle Regioni sul demanio marittimo Marco Scajola che oggi, accogliendo la loro richiesta, ha incontrato una delegazione del Sindacato italiano balneari con il presidente nazionale Antonio Capacchione e il presidente ligure Enrico Schiappapietra.

“Ho incontrato volentieri il presidente Capacchione con la delegazione nazionale e il presidente ligure Schiappapietra – aggiunge Scajola – ribadendo loro la massima vicinanza da parte della Regione Liguria e di tutte le Regioni rispetto alla problematica in essere e il nostro spirito di collaborazione e coesione, in un momento delicato per tante imprese e famiglie italiane”.