Autostrade: tamponamento in A12, un ferito lieve - Genova 24

Genova. Tamponamento a catena questa mattina in A12, tra Genova Est e il bivio di Bolzaneto. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro altre macchine in coda per la riapertura di un cantiere.

Una sola persona è rimasta ferita ma in modo lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. A causa dell’incidente si è formata una coda di circa un chilometro. Code anche in A7, tra Genova Bolzaneto e il bivio con l’A10 per lavori.

Ora la situazione traffico è tornata regolare.