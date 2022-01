Autostrade, nel weekend 12-13 febbraio chiuso il tratto Pegli – Pra': tutti i cantieri in arrivo - Genova 24

Liguria. Torna a riunirsi il tavolo tecnico tra Regione Liguria, Comune di Genova e Aspi – Autostrade per l’Italia per confrontarsi sulla programmazione dei cantieri previsti sulle varie tratte liguri per il mese di febbraio.

Per quanto riguarda la prima settimana di prossimo mese, è previsto uno scambio di careggiata sulla A10 tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia per gli interventi previsti sulla galleria Ranco.

I lavori nella galleria di Pra’, che necessitano la chiusura del tratto Pegli – Pra’ della A10, saranno invece effettuati nel weekend del 12 e 13 febbraio. L’intervento, previsto nel fine settimana prima di Natale 2021, era già stato spostato al weekend del 5 e 6 febbraio su richiesta di Regione Liguria per agevolare lo spostamento delle persone in prossimità delle festività.

Nei weekend del 19 e 20 febbraio, 26 e 27 febbraio, 5 e 6 marzo (dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì) è prevista la chiusura dell’incrocio tra A26 sud e la A10 per i lavori alla galleria Madonna delle Grazie 3. Per questo chi proviene dalla A26 diretto a Genova dovrà dirigersi verso Arenzano, uscire e rientrare ad Arenzano per poi proseguire sulla A10 verso il capoluogo.

Dal 4 all’8 febbraio, e in un eventuale ulteriore weekend da condividere in relazione all’avanzamento del cronoprogramma, sono previsti lavori sul viadotto Rio Torbella della A7 tra l’allacciamento A7/A12 e l’allacciamento A7/A10 in direzione Genova, con una riduzione di carreggiata.

“Il tavolo con Autostrade è tornato come regolarmente avviene a riunirsi – spiegano l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone e l’assessore ai Trasporti del Comune di Genova Matteo Campora– Continueremo a farlo ogni due settimane per fare il punto sull’andamento dei cantieri. In questo modo stiamo gestendo tutte le criticità con l’obiettivo di alleggerire il più possibile i disagi per gli utenti, tenendo conto che si tratta di cantieri comunque molto impattanti”.