Autostrade, incidente sulla A26: traffico in tilt tra Ovada e Masone in direzione di Genova - Genova 24

Genova. Ancora una mattina di passione per chi viaggia sulle nostre autostrade: a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 12, sulla A26 si stanno formando diversi chilometri di code con il flusso veicolare letteralmente bloccato in direzione di Genova tra Ovada e Masone.

L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi di un cantiere presente sulla tratta: secondo alcune fonti i chilometri di coda sarebbero almeno 5.

Fino a domani mattina alle 6, va ricordato, sulla A26 viene deviato il traffico della A10 chiusa nel tratto compreso tra i due innesti con la A26 per lavori alle gallerie delle Grazie: chi arriva da Genova e deve andare verso Savona è obbligato a raggiungere il casello di Masone per uscire e rientrare in direzione del capoluogoligure per poi prendere la A10 in direzione Ventimiglia. Per questo motivo si registrano criticità anche allo svincolo di Masone.

Tra le centinaia di persone rimaste ‘intrappolate’ nella coda, anche Alessandra Rapetti del Comitato Pendolari di Genova: “Non venite a dirci di utilizzare il trasporto pubblico – sottolinea – visto che i treni sono stati cancellati e sostituiti da pullman che, appunto, viaggiano in autostrada”.