Autostrade, il weekend si chiude all'insegna dei disagi: 7 chilometri di coda in A10 - Genova 24

Genova. Pomeriggio e serata all’insegna dei disagi sul nodo autostradale di Genova, dove resta in vigore fino alle 6.00 di domani mattina (lunedì 24 gennaio) l’interruzione della A10 in direzione Ponente con obbligo di imboccare la A26 fino a Masone e tornare indietro (in alternativa si può uscire a Pra’ e percorrere l’Aurelia).

Anche a causa della congestione della A26 in direzione Nord (tratto percorso anche da chi deve proseguire in direzione Savona) si registrano 7 chilometri di coda tra Arenzano e il bivio A10/A26. Auto incolonnate anche nel corrispondente tratto di Aurelia tra Arenzano e Voltri. Coda anche in direzione opposta dal casello di Pra’ al bivio in direzione Alessandria.

Sempre in A10, ma per cantieri diversi, 4 chilometri di coda tra Albisola e Celle Ligure.

Si segnalano code anche sulla A7, in particolare 4 chilometri tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano sempre a causa dei cantieri.

In A12 coda di 1 chilometro tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova ancora per lavori.