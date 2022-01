Autostrade: dal 6 al 10 gennaio rimosso il cantiere tra Spotorno e Savona - Genova 24

Savona. Rimozione del cantiere relativo alla galleria Fornaci tra gli svincoli di Spotorno e Savona da domani giovedì 6 a lunedì 10 gennaio 2022.

È quanto deciso da Autostrada dei Fiori, concessionaria delle tratte autostradali A10 Savona-Ventimiglia (confine francese) e A6 Torino-Savona, per assicurare all’utenza la massima potenzialità di deflusso dell’infrastruttura in entrambe le direzioni di marcia dell’A10 sul nodo di Savona nel prossimo weekend.

La ripresa del cantiere, riguardante l’adeguamento ai nuovi standard normativi della galleria, che per la tipologia dei lavori in atto non era possibile rimuovere in precedenza, è prevista dalla mezzanotte di martedì 11 gennaio 2022.