Autostrade, auto si schianta in A26: muore il cane nel bagagliaio - Genova 24

Genova. Tragico incidente questo pomeriggio sulla autostrada A26, dove una donna ha perso il controllo della propria auto sbandando violentemente contro la galleria che stava attraversando. Nell’urto è rimasto vittima uno dei cani che viaggiava con lei.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio all’interno della galleria Bertè, nella tratta direzione Genova: per cause ancora da accertare l’auto ha sbandato violentemente andando a carambolare sul lato della carreggiata, schiantandosi.

Immediati i soccorsi: la donna è stata trasportata al pronto soccorso del Villa Scassi in codice giallo, mentre per la povera bestiola le ferite sono state fatali. Sull’auto viaggiavano anche un altro cane e un gatto, che sono stati recuperati e presi in custodia dalla Croce Gialla.