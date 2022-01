Autostrade, A10 interrotta al bivio con la A26: traffico in tilt anche sul Turchino, in valle Stura e sull'Aurelia - Genova 24

Genova. La chiusura dell’autostrada A10 all’altezza del bivio con la A26, annunciata da Aspi e concordata con la Regione e con il ministero dei Trasporti, iniziata venerdì sera e prevista fino alle 6 di lunedì 24 gennaio, sta già dando gli effetti, negativi, immaginati. Una chiusura necessaria per i cantieri nella galleria Madonna delle Grazie II e per l’impossibilità, in quel punto dell’autostrada, di attuare una riduzione di corsia con scambio di carreggiata.

A oggi, in pratica chi è diretto a ponente ha due possibilità: uscire a Pra’, percorrere l’Aurelia e rientrare ad Arenzano, oppure salire in A26 fino a Masone, uscire, rientrare in A26 e tornare indietro in direzione mare senza alcun aggravio sul pedaggio. Questa seconda soluzione è quella scelta soprattutto dai mezzi pesanti.

Questo sta provocando code sia in autostrada sia sulla viabilità ordinaria. Anzi, soprattutto sulla viabilità ordinaria, nella fattispecie all’altezza dello svincolo di Masone, dove i mezzi si trovano a entrare e uscire, sulla statale del Turchino, e poi sulla Aurelia tra Pra’ e Arenzano, dove si può rientrare in autostrada.

Coda anche in autostrada, però, in questo sabato mattina: quattro chilometri tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e poi proseguendo sulla A10 fino ad Arenzano, con rallentamenti, code tra Genova Pra’ e il bivio A10/A26 Trafori.

“Le modalità di attuazione del cantiere – scrive Autostrade in una nota – sono state condivise con il ministero e con le istituzioni territoriali, nell’ambito del confronto avviato per conciliare le esigenze di potenziamento della rete e le esigenze della mobilità, in relazione ai volumi di traffico previsti e con l’obiettivo a più lungo termine di liberare la rete in vista dei mesi estivi”.

In concomitanza con queste chiusure in A10 Regione Liguria e Comune hanno chiesto e ottenuto da Aspi, in accordo col ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, l’esenzione del pedaggio nel percorso autostradale aggiuntivo per la tratta di A26 tra l’interconnessione con la A10 e Masone e viceversa nel periodo coinvolto dalla chiusura.

Gli enti torneranno a riunirsi venerdì 28 gennaio al fine di mettere in campo tutte le valutazioni necessarie in merito alle previsioni di interventi per il mese di febbraio.