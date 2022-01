Autostrade, A10 interrotta al bivio con la A26: caos e chilometri di coda - Genova 24

Genova. Si registrano in mattinata, sulla A26, 3 km di coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Genova Voltri, per lavori

Infatti, sulla A10 Genova-Savona, per lavori, fino alle 6 di lunedì 31 gennaio, il traffico proveniente da Genova verrà deviato obbligatoriamente in A26 Genova-Gravellona dove si potrà uscire e rientrare a Masone in direzione Savona, come informa Autostrade.

In alternativa si potrà anticipare l’uscita sulla A10 alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in autostrada ad Arenzano, per proseguire verso Savona. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente il divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate che dovranno quindi immettersi obbligatoriamente in A26.