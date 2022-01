Autostrada chiusa tra Pra' e Arenzano ma il pannello non lo dice chiaramente, raffica di proteste - Genova 24

Genova. E’ vero che la chiusura del tratto di autostrada tra Pra’ e Arenzano in direzione ponente, scattata venerdì sera e in vigore fino a lunedì mattina, è una notizia che è stata ampiamente diffusa da quasi una settimana, ormai. Anche su Genova24 lo abbiamo scritto più volte da quando l’informazione è stata diramata ufficialmente da Aspi, Regione e Comune di Genova.

Tuttavia un pannello a messaggio variabile sulla rete autostradale, proprio nei pressi del bivio interrotto, a Voltri, ha mandato in tilt diversi automobilisti, motociclisti e qualche autotrasportatore. “Il messaggio sul cartello non parlava chiaramente di chiusura del tratto, indica solamente una uscita obbligatoria con rientro ad Arenzano per i mezzi leggeri – spiega un lettore, transitato intorno alle 12, ma la notizia rimbalza su diversi gruppi social e pagine di viabilità – senza specificare chiaramente che il tratto è chiuso”.

Vero è che – specialmente da qualche anno a questa parte – la Liguria è così tanto interessata da cantieri e disagi viabilistici che chi si mette in viaggio dovrebbe informarsi preventivamente sul percorso. Vero è anche che chi si trova alla guida dovrebbe seguire le indicazioni che compaiono sui pannelli e rispettarle senza interpretazioni ma vero è anche che, soprattutto se ci si muove e ci si trova a leggere velocemente, quelle indicazioni dovrebbero essere più chiare possibili.

“Noi, e tante altre persone come noi – racconta un altro lettore – ci siamo trovati imbottigliati allo svincolo di Masone e poi in coda con centinaia di tir sulla A26 in direzione del mare, sicuramente siamo stati poco accorti ma per un attimo abbiamo pensato che quell’avviso fosse dedicato alle moto o ad altri mezzi che potevano avere problemi a causa del vento, non che l’autostrada fosse chiusa. Sarebbe bastato scriverlo. Chi fa comunicazione dovrebbe sapere che se le persone non capiscono un messaggio nove volte su dieci ha sbagliato chi l’ha pensato in quel modo”.

Da Aspi replicano che nel momento in cui scriviamo l’articolo su tutti i PMV, pannelli a messaggio variabile, è indicata la chiusura per Savona e che è presente un simbolo dei lavori in corso. Per quanto riguarda l’indicazione legata ai mezzi leggeri si tratta di un’informazione specifica per chiarire che il percorso alternativo di uscita sulla Aurelia non è consentito ai mezzi pesanti (per via di limitazioni Anas).